女網友下戰帖嗆「敢吃我X就結婚」！ 他竟這樣做...

有女網友向「吃屎哥」游兆霖下戰帖，表示如果他敢吃女網友的屎就立刻登記結婚。（圖擷自游兆霖臉書）

2017-02-24 14:37

〔即時新聞／綜合報導〕 曾說過「川普當選美國總統就吃大便」的網路紅人游兆霖，因他說到做到真的在直播中吃大便，因而在網路爆紅，網友也稱他為「吃屎哥」。日前游兆霖收到一名女網友下戰帖，向他嗆聲說「如果我拉屎你肯吃嗎？吃的話立馬登記結婚！」此文一貼出，讓許多網友紛紛大喊：「快吃吧！」

「吃屎哥」游兆霖昨天在臉書發文表示，日前他收到女網友下戰帖，表示「如果我拉的屎你敢吃嗎？吃的話，立馬登記結婚」，而「吃屎哥」也大方的接受挑戰：「我決定接受妳的挑戰，時間地點妳選擇！」更表示他一定到做到，並且要女網友準備接受他的「屎戒指」。

許多網友看到貼文後熱烈討論，紛紛留言「女方前一天記得多吃點玉米跟金針哦！」、「偶像你一定可以感動她的」、「吃屎就可以脫魯了」也有網友開玩笑的表示有「真的可惜我們沒這勇氣，所以還是單身～」、「我第一次知道吃屎可以娶到老婆」。