基隆市政府老宿舍 「外鄉女」來取景

「外鄉女」描述1970年代，一群吃苦耐勞基層女性離鄉背井到都市展開的生活。（記者林欣漢攝）

2017-02-24 13:23

〔記者林欣漢／基隆報導〕改編自台灣鄉土文學作家楊青矗作品的文學劇「外鄉女」，由柯叔元、曾珮瑜領銜主演，選在基隆市政府員工宿舍作為戲劇主要場景，今天舉行開鏡儀式，祈求拍攝順利。

「外鄉女」描述1970年代台灣經濟起飛工業發展時代，一群吃苦耐勞基層女性離鄉背井到都市打拚的生活，導演葉天倫、陳長綸指出，「外鄉女」跨越階級分歧，細膩發展出的真切女性情懷，展現出生命動力，盼藉此勉勵現代青年努力活出自己的天空。

葉天倫、陳長綸今天帶領柯叔元、曾珮瑜、傅小芸、李辰翔、樊光耀等人與楊青矗一同祭拜土地公、舞台神、地基主、好兄弟，祈求拍攝順利。

市府表示，暖暖單身宿舍已有45年歷史，早期提供給外縣市單身公務員居住，外觀保存完整。