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就是要抱大腿！貓熊寶寶萌翻網友 點閱破億！

小貓熊寶寶緊緊抱著保育員的大腿不願放手，讓網友們看了以後搶著說：「我的大腿讓你抱！」（圖擷自ipanda臉書頁）

2017-02-24  14:26

〔即時新聞／綜合報導〕貓熊肥嘟嘟的樣子，是許多人心目中的可愛動物，臉書專頁iPanda上傳了一則小貓熊寶寶緊緊抱著保育員大腿的影片，萌翻了網友、點閱數破億。

短短不到一分鐘的影片之中，貓熊寶寶抱著保育員大腿撒嬌，保育員數次將牠抱到平台上想專心整理環境，貓熊寶寶卻「千方百計」，甚至從平台上滾了一圈下來，就是要跑回來抱著他。貓熊寶寶鍥而不捨、不肯鬆手的畫面，讓網友們的心都融化了。

這段影片引起了超過1億的觀看次數，全球網友都為之瘋狂，許多網友對貓熊寶寶喊話「來抱我的大腿」，還有一名身為爸爸的網友說「真想把牠抱起來哄一哄，我女兒也常常這樣抱著我」。

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