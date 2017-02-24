台大、清大有 這間高職校園內也有土地公廟

2017-02-24 12:32

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣苗栗市私立育民工家，於民國57年建校前，校區預定地內有一間土地公廟，校方以尊待之，予以保存；農曆2月2日為土地公生，但今年適逢228連假，校方今天邀請社區與師生，備香、素果，提前替土地公慶生，傳承當初創校時「敬天地、禮神明」的精神。

「心誠則靈，有信就靈！」校長吳錦隆表示，土地公雖然是最基層的神明，但也是最廣為人熟知，是地方的守護神，且土地公處處都有，幾乎人人都信仰祂、敬仰祂。

吳錦隆說，學子上網搜尋，發現台灣大學、清華大學校園內有土地公，而台大、清華是國內頂尖大學，學校也期許努力成為高中教育的頂尖高職。

對於校園內有土地公廟，師生們說，尤其當心情不好時，到土地公前拜拜，沈澱一下忙碌、紛亂的思緒，「感覺很好」。

育民工家師生於今天舉辦「慶讚土地公壽誕活動」，邀請苗栗市代表會副主席王封台、水源里長邱進財、恭敬里長謝銘堂、新苗里長孫張秀嫦、清華里長吳姿澐及社區鄉親，一同替土地公慶生。

除了祝壽典禮，校方也安排苗栗山城客家特色客語朗誦「禮讚土地公-伯公生」，及一系列動態的教學成果展示，餐飲科師生也製作壽桃、蛋糕、湯圓等與參與的社區鄉親分享。