台灣與印尼的ITS協會簽署合作備忘錄

2017-02-24 14:36

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕第4屆智慧城市展本週在台北登場，遠通電收表示，10個國家數10位城市市長都肯定台灣ETC電子收費系統，並表達高度合作興趣。台灣ITS與印尼ITS協會更在交通部次長王國材的見證下於22日簽屬合作備忘錄。大雅加達區交通局長Dr. Elly Sinaga表示，印尼都會區和台灣一樣，都有龐大擁擠的車流及複雜多樣的交通型態和系統，打造具整合能力的智慧交通是解決問題關鍵，如果能移植台灣這套系統到印尼去，就可以省下10幾年自行摸索學習的時間和功夫。

智慧城市展共有多國地方首長訪台觀摩交流智慧城市應用，22日包含美國、墨西哥、巴拉圭、印度、沙烏地阿拉伯、薩爾瓦多、百慕達、印尼、馬來西亞和越南等國代表參訪遠通電收。對於墨西哥托盧卡市代表Claudia Ruiz Bastida詢問，墨西哥會遇到不同國籍車輛的收費問題，遠通電收總經理張永昌回應，台灣ETC已可以處理全世界最複雜的費率，不論時段、路段、車種都能夠彈性調整及準確收費，在這套架構之下，絕對可以處理不同國籍車輛的收費問題。

首度來台的美國堪薩斯市創新長Bob Bennett以很棒（awesome）來評價台灣ETC，並表示紐約ETC只有結合車輛收費，不像台灣ETC儘管系統的整合度與複雜度高，卻還能夠結合多元服務。面對各國對台灣ETC的興趣，張永昌表示，台灣已走出從智慧交通ETC到智慧城市的路，國外對智慧城市很多不知如何走，這就是台灣可以輸出貢獻國際之處。

台灣與印尼ITS簽合作備忘錄的主要目的是希望印尼能支持台灣爭取主辦2020ITS世界大會，及透過協會交流，將台灣的智慧運輸經驗分享給印尼，或幫助印尼在推行大雅加達區的高速公路電子收費和市區道路道路定價收費（ERP）給予建議。