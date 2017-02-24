快訊圓夢魔法師 讓愛心飛揚
有圖為證！ 血汗烘焙坊索賠59萬證據曝光...
2017-02-24 12:57
〔即時新聞／綜合報導〕台中某間貴婦烘焙坊，爆出向實習生、離職員工每人求償59萬，但遭業者否認。該店前廖姓主廚今跳出來打臉，公開店家確實向他索賠59萬元的文件照。
綜合媒體報導，一家位於台中七期重劃區的高檔烘焙坊，今年1月因不滿兩名實習生與主廚、助手未依餐廳勞動契約陸續離職，憤而向他們個別求償59萬元，但業者否認，稱僅要求4人共同賠償營業損失59萬元，與精神損失若干。
該店前廖姓主廚今在臉書出示證明照，強調「各自索賠59萬，這個是字字屬實」，並非店家澄清僅是嚇嚇人而已，文件上寫著，「本公司要求損失賠償10000/1天，為1月份損失共31天；精神壓力賠償10000元/1天，共28天」，合計59萬元。
廖男指出，1月12號去領錢時，4人被以「離職員工不能進公司領薪水」為由，直接被請出餐廳，因此僅能在門口的小桌子領錢，「彭小姐讓我領錢時也未讓我點清，直接讓我簽名後就立即離開，薪資為4萬元，卻只領到20008元+7830（不知道怎麼算的加班費），以及1月不知怎麼算的薪資」。
廖男也表示，當時在領錢時，聽到店內1名員工說，「喔，剛剛議長秘書室那裏已經把有關勞工開罰的部分處理好了，沒事了」，他質疑，「工資未給足已違反勞基法，會計也有作帳避開罰則之嫌疑，或是高薪低報的部分等等」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 影帝7病纏身只剩印傭 打算遺產分給她
- 妹妹罹難責任險理賠 金管會認定哥哥無法申領...
- 「薪」情好嗎？ 2016年平均月薪近49K 創新高
- 川普痛批媒體報導不實 美大法官：新聞自由不可或缺
- 錶王的故事5
- 搶228商機 南投飯店、樂園祭優惠
- 古巴尬兄弟 兩款球出動
- 印尼4大富豪 財產抵1億貧民
- 想紅？日女主播秀1女戰3男照 推特大方炫耀
- 不是1億是4.5億？鄉民神分析辛龍中獎碼讓人跪了
- 辛龍樂透中1.2億 5大好運特徵全符合！
- 黃惠偵日常對話搭橋
- 屋主追查門前不明液體 赫然發現快遞員在性侵郵筒
- 潘維剛心疼「八百壯士」 主張「一中各表」
- 挪用上億私校退撫基金 前國策顧問陳璽安被訴
- 新竹棒球場重建 中職開幕連21場安打「鯊魚」力挺
- 日職》好消息！ 陽岱鋼今向巨人一軍報到
- 2/24重要財經新聞一覽
- 李晶晶1個字形容王泉仁 談到麻衣這樣說…
- 錢歹賺！酒店妹為了2千元遭打斷牙
- Jolin同框秀智 羞喊「真的有初戀感覺」
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Protesters decry Aboriginal land policy proposal
- 菲中密約 中國不動黃岩島
- 姚亦晴愛熟男 初吻尚未失守
- 南韓憂心被川普列匯率操縱國
- 機捷轉公車 無8元轉乘優惠
- 台日對抗賽》中職首戰先發 王溢正主投
- 大城麥田正金黃 228連假來賞麥浪
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Taipower drone purchase broke law: legislator
- 私宰雞隻剩11隻半 重罰10萬
- 自由廣場》新政府為何扶不起？
- 「帝寶」三拍停拍 原因是要排除租約
- 陰謀毒殺金正男 北韓反咬栽贓
- 新光三越春花綻放 卡友大回饋
- 勇士返榮耀 健康拚季後
- 力拚年改法案通過 柯建銘：本會期一定有臨時會或延會
- 剛買秧苗面臨休耕 稻農憂損失
- 滿級分高手傳心法 「不熬夜、不懂問到懂」
- 跨聯盟職棒交流 台韓7隊1週對戰
- NBA》3週被交易2次 希伯特改披金塊戰袍
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：有圖為證！ 血汗烘焙坊索賠59萬證據曝光...
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分