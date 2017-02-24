有圖為證！ 血汗烘焙坊索賠59萬證據曝光...

2017-02-24 12:57

〔即時新聞／綜合報導〕台中某間貴婦烘焙坊，爆出向實習生、離職員工每人求償59萬，但遭業者否認。該店前廖姓主廚今跳出來打臉，公開店家確實向他索賠59萬元的文件照。

綜合媒體報導，一家位於台中七期重劃區的高檔烘焙坊，今年1月因不滿兩名實習生與主廚、助手未依餐廳勞動契約陸續離職，憤而向他們個別求償59萬元，但業者否認，稱僅要求4人共同賠償營業損失59萬元，與精神損失若干。

該店前廖姓主廚今在臉書出示證明照，強調「各自索賠59萬，這個是字字屬實」，並非店家澄清僅是嚇嚇人而已，文件上寫著，「本公司要求損失賠償10000/1天，為1月份損失共31天；精神壓力賠償10000元/1天，共28天」，合計59萬元。

廖男指出，1月12號去領錢時，4人被以「離職員工不能進公司領薪水」為由，直接被請出餐廳，因此僅能在門口的小桌子領錢，「彭小姐讓我領錢時也未讓我點清，直接讓我簽名後就立即離開，薪資為4萬元，卻只領到20008元+7830（不知道怎麼算的加班費），以及1月不知怎麼算的薪資」。

廖男也表示，當時在領錢時，聽到店內1名員工說，「喔，剛剛議長秘書室那裏已經把有關勞工開罰的部分處理好了，沒事了」，他質疑，「工資未給足已違反勞基法，會計也有作帳避開罰則之嫌疑，或是高薪低報的部分等等」。