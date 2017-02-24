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14位素人齊開畫展 豐富台東藝文

2017-02-24  12:49

［記者張存薇／台東報導］讓畫畫豐富人生！台東縣水漾采薈教室14名師姐弟今天舉辦「當我們同在一起美繪」水彩畫聯展，有80歲的愛畫畫奶奶陳玉慧畫出家中寵物百態，也有30歲的新移民廖婉鈞展現台東繽紛多彩的活動，而51歲的陳倩慧不但會跳日本舞，也以跳舞為主題畫出自己的人生，很有意思。

這次聯展包括翁富珍、廖婉鈞、何天佑、任瑞蘭、楊雲鴻、陳倩慧、王珮菁、邱千慈、陳榮剛、黃秋蘭、李麗君、陳月美、陳玉慧、林坤瑞等14人，有的是退休老師、有的是新移民，基於對繪畫的高度愛好與熱情，跟著畫家江美惠學水彩繪畫。

「當我們同在一起美繪」今天起至3月13日在台東縣文化處藝文中心2樓展覽室及藝廊展出。

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  • 愛跳日本舞的陳倩慧畫下自己公演的美好記憶。（記者張存薇攝）

    愛跳日本舞的陳倩慧畫下自己公演的美好記憶。（記者張存薇攝）

  • 14位素人畫家齊開展，展現繽紛台東。（記者張存薇攝）

    14位素人畫家齊開展，展現繽紛台東。（記者張存薇攝）

  • 當我們同在一起美繪畫展，展期至3月13日。（記者張存薇攝）

    當我們同在一起美繪畫展，展期至3月13日。（記者張存薇攝）

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