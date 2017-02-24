冬天雨量史上第二低 春雨預估正常偏少

氣象局表示，去年12月至今年2月22日為止，平地13個觀測站平均降雨量是1947年有紀錄以來第二。圖為少石門水庫蓄水剩一半。（資料照，記者李容萍攝）

2017-02-24 11:41

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕近年來台灣缺水情況一直未解，主要受要冬天雨量偏少影響，中央氣象局預報中心主任呂國臣表示，去年12月至今年2月22日為止，平地13個觀測站平均降雨量是1947年有紀錄以來第二少；展望春天（3-5月）雨量也是正常偏少的機會最大，提醒大家應節約用水。

呂國臣表示，去年12月份僅宜蘭為多雨類型，台東大武測站更創歷年同期雨量最少紀錄；今年1月台南、高雄、東吉島測站雨量都是同期最少，當中台南及高雄測站更是沒有測到降雨情況；2月基隆及高雄雨量為同期最少，高雄測站測到無降雨情況。

台灣地區未來一季氣溫仍以正常至偏暖為主，而今年第一響春雷發生於2月20日，與平均發生日期接近，顯示春季天氣系統已開始影響台灣。根據最新資料顯示，未來1週台灣受大陸冷氣團及華南雲系影響，天氣將較為濕冷；不過長期預報資料顯示，3、4月台灣附近少雨訊號持續。展望未來1季資料，台灣附近雨量偏多的機率最小，研判今年春雨以正常至偏少雨的機會較大，在較明顯降雨系統來臨之前，提醒大家應節約用水。

到了5月則會開始受到梅雨影響，梅雨鋒面易伴隨豪大雨發生，氣象局呼籲各界應及早做好各種防汛準備工作；不過也說春季天氣系統變化較快，預報的不確定因素高，請各界隨時注意最新天氣預報資訊。