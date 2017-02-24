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貓纜新地景藝術 圓仔來陪黑熊了

指南山區今年1月起陸續以小風車打造台灣黑熊與圓仔貓熊地景藝術。（圖擷取自台北市大地處）

2017-02-24  12:09

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市文山區指南風景區，從去年底起陸續新增地景藝術，今年1月打造佔地約600平方公尺的台灣黑熊後，今天更新增「圓仔貓熊」圖樣， 讓旅客搭乘貓空纜車時有新鮮體驗。

指南風景區以香火鼎盛的指南宮為中心，同意擁有豐富的自然資源，不僅如此，台北市政府還建置了裝置藝術，包括：牛藝術雕塑 ，讓民眾從高往下看，可感覺風吹草地見牛羊的意象，還有用1萬支小風車打造的黑白「雙熊」。

大地處表示，去年杜鵑颱風帶來豪雨，侵襲指南路三段上方坡地，造成土石崩塌災害，目前已完成整治，並進行植生復育階段，因此構思邊坡加入地景藝術美化，以小風車打造「雙熊」，迎風轉動的風車，能巧妙的讓黑熊與圓仔活靈活現，更具動感，改變過去水土保持人工邊坡給人生硬冰冷的刻板印象。

若旅客想搭乘貓纜一覽「雙熊」的可愛模樣，大地處建議，民眾可從指南宮站往貓空站的方向，行經T21號塔柱按下快門。

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