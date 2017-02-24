遊三地門更方便 微笑巴士今啟用

2017-02-24 11:11

〔記者羅欣貞／屏東報導〕遊屏東縣三地門將更方便，三地門鄉公所今天（24日）舉行「三地門鄉微笑巴士」啟用典禮，社區巴士除聯絡鄉內10個部落，滿足民眾洽公、就業、就學等交通需求外，假日還能提供原住民部落旅遊接駁服務，促進鄉內觀光發展。

屏東縣政府關懷莫拉克風災原鄉重建後民眾交通問題，向交通部提出公共運輸「原鄉民行」鄉鎮巴士規劃案，爭取購車解決行的問題。

三地門鄉長歸曉惠表示，由於三地門鄉地處偏遠，客運巴士無法抵達每一個社區，民眾在行的方面多有不便，現在有了微笑巴士剛好補足這部分的缺口，感謝交通部公路總局及屏東縣政府，解決了鄉內交通不便的困擾。

三地門鄉擁有豐富觀光資源，包括台24及屏31線之地磨兒藝術公園、德萊公園、縣道185線沿山公路之大路觀主題樂園、賽嘉樂園與安坡、馬兒周邊大水沖瀑布、山川琉璃吊橋等。

「三地門鄉微笑巴士」社區路線有兩條，路線一起點水門站，行經賽嘉村、口社村、安坡村、馬兒村、青山村、青葉村至終點高樹站，路線二起點為大社村，行經鄉公所、達來村、德萊公園、德文分校至終點站德文巷，每週一、三、五行駛，每日早上下午各往返1班次。

假日路線也有兩條，路線一起點琉璃吊橋三地門端，行經鄉公所、中山公園、地磨兒藝術公園、達來村至終點德萊公園，路線二起點在琉璃吊橋三地門端，行經大路觀主題樂園、賽嘉樂園至終點站安坡（馬兒）原民藝術工坊，每週六行駛路線一，每週日行駛路線二，早上下午各往返3班次。

三地門鄉民、學生、服務鄉內各機關團體人員皆享有半價優惠，65歲以上高齡者、100公分以下幼童、身心障礙者、低收入戶者免費搭乘，一般民眾為全票收費，相關搭乘資訊可上三地門鄉公所網頁查詢。