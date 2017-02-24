| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
低溫＋強風特報！雙北、基宜又發布大雨特報 圓夢魔法師 讓愛心飛揚
 首頁 > 生活

遊三地門更方便 微笑巴士今啟用

2017-02-24  11:11

〔記者羅欣貞／屏東報導〕遊屏東縣三地門將更方便，三地門鄉公所今天（24日）舉行「三地門鄉微笑巴士」啟用典禮，社區巴士除聯絡鄉內10個部落，滿足民眾洽公、就業、就學等交通需求外，假日還能提供原住民部落旅遊接駁服務，促進鄉內觀光發展。

屏東縣政府關懷莫拉克風災原鄉重建後民眾交通問題，向交通部提出公共運輸「原鄉民行」鄉鎮巴士規劃案，爭取購車解決行的問題。

三地門鄉長歸曉惠表示，由於三地門鄉地處偏遠，客運巴士無法抵達每一個社區，民眾在行的方面多有不便，現在有了微笑巴士剛好補足這部分的缺口，感謝交通部公路總局及屏東縣政府，解決了鄉內交通不便的困擾。

三地門鄉擁有豐富觀光資源，包括台24及屏31線之地磨兒藝術公園、德萊公園、縣道185線沿山公路之大路觀主題樂園、賽嘉樂園與安坡、馬兒周邊大水沖瀑布、山川琉璃吊橋等。

「三地門鄉微笑巴士」社區路線有兩條，路線一起點水門站，行經賽嘉村、口社村、安坡村、馬兒村、青山村、青葉村至終點高樹站，路線二起點為大社村，行經鄉公所、達來村、德萊公園、德文分校至終點站德文巷，每週一、三、五行駛，每日早上下午各往返1班次。

假日路線也有兩條，路線一起點琉璃吊橋三地門端，行經鄉公所、中山公園、地磨兒藝術公園、達來村至終點德萊公園，路線二起點在琉璃吊橋三地門端，行經大路觀主題樂園、賽嘉樂園至終點站安坡（馬兒）原民藝術工坊，每週六行駛路線一，每週日行駛路線二，早上下午各往返3班次。

三地門鄉民、學生、服務鄉內各機關團體人員皆享有半價優惠，65歲以上高齡者、100公分以下幼童、身心障礙者、低收入戶者免費搭乘，一般民眾為全票收費，相關搭乘資訊可上三地門鄉公所網頁查詢。

廣告
  • 三地門微笑巴士啟用。（記者羅欣貞攝）

    三地門微笑巴士啟用。（記者羅欣貞攝）

  • 社區巴士啟動，鄉民載歌載舞。（記者羅欣貞攝）

    社區巴士啟動，鄉民載歌載舞。（記者羅欣貞攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 三地門 微笑巴士 觀光
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧肉燥燒鳳翼
焗烤✧培根蘆筍卷
電鍋菜✧絲瓜蝦蛋盅
調味料有下鍋順序？
轉寄

標題：遊三地門更方便 微笑巴士今啟用


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月24日‧星期五‧丁酉年正月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.