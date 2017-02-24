北水局祭出空中增雨作業 惜天公仍不作美

2017-02-24 11:01

〔記者周敏鴻／桃園報導〕水利署北區水資源局上午與空軍合作，進行地面與空中增雨作業。由空軍派出兩架C130運輸機，在石門、寶山水庫等區域上空進行作業，盼配合鋒面與桃竹地區天氣濕度高時降下甘霖。

北水局副局長邱忠川說，石門水庫配合鋒面進行人工增雨，上午請求空軍合作，進行空中增雨作業。從南部起飛的兩架C130運輸機，上午8時30分飛到水庫上空進行增雨作業。

石門水庫水位下探到231公尺，如果無法有效降雨，供水壓力越來越吃緊，北水局希望藉由這次鋒面進行增雨作業，將降雨鎖定在水庫集水區。

邱忠川說，空中造雨法是利用飛機在雲中撒播碘化銀或乾冰雲種，精確送達足夠低溫的雲團中，效果會比地面造雨法來得好。

可惜石門水庫集水區目前僅3.3毫米降雨，不如平地雨量，讓北水局人員非常失望。