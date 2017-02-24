等雨快來！寶二水庫今早實施第4波人工增雨

水利署今早在寶二水庫實施燃放燄劑人工增雨作業。（水利署提供）

2017-02-24 10:45

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕水利署繼22日在寶二水庫實施3波人工增雨作業後，今天上午又在當地實施第4波人工增雨，現場燃燒2支焰劑，希望能增加水庫集水區上游入流量，以延長水庫供水時程，降低3月起第1階段限水對新竹地區民眾的影響。

水利署表示，新北板新、林口、桃園、新竹等4地的水情，預定3月1日起轉為「黃燈」，並實施第1階段夜間減壓限水，北區水資源局為此一直伺機進行增雨作業，今天上午8點50分在寶二水庫實施燃放燄劑人工增雨作業，而且一口氣燃燒2支焰劑。

供應大新竹地區用水的主力水源寶二水庫，今天凌晨0時的蓄水量百分比只剩48.18％，水庫旁的卵石堤岸露出大半。

水利署表示，已與氣象局成立平台，密切聯繫，隨時掌握天候狀況，把握任何機會，實施人工增雨，來增加水庫集水區上游入流量，以延長水庫供水時程。