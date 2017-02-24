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跪著替病人抽血... 女護理師讓網友超感動

女護理師跪著替病人抽血。（圖取自爆料公社臉書）

2017-02-24  11:57

〔即時新聞／綜合報導〕有網友在《爆料公社》PO出一張醫護人員跪著替病人抽血的照片，PO文的是病人女兒，對如此敬業的護士相當感謝，護士的敬業態度也感動了很多網友。

許姓女網友透露，父親身體不適緊急送到長庚醫院，當時需要抽血檢查，護士拿起針筒跪下來替父親抽血，她看到這幕相當感謝又感動，於是拿起手機拍下，記錄這一刻。

許姓女網友將這張照片分享到《爆料公社》，引起網友討論，也有從事護理人員的網友留言透露，會跪著替病人抽血主要是為了配合病床高度，不然彎腰久了腰會痠，蹲著抽起來腳會軟腳，所以很多護理師會選擇跪著。也有另位護理人員說，雖然可以調高病床，但大多護理人員都不會為了自己方便去動病人，而造成病人的不適。

許多網友都相當感動，認為護理師很敬業，紛紛給予他們肯定與鼓勵。

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