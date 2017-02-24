低溫＋強風特報！雙北、基宜又發布大雨特報

中央氣象局上午對新北市、台北市、基隆市、宜蘭縣發布大雨特報！（資料照，記者張嘉明攝）

2017-02-24 10:37

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局上午對新北市、台北市、基隆市、宜蘭縣發布大雨特報！

中央氣象局表示，受華南雲雨區東移影響，今天基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，提醒民眾注意。

氣象局也提醒，強烈大陸冷氣團及華南雲雨區影響，各地氣溫偏低，預計今天台中以北沿海空曠地區、基隆北海岸、金門及馬祖將出現攝氏10度左右之低溫。農漁養殖業請嚴防寒害；民眾亦請注意保暖；使用瓦斯熱水器具應注意室內通風，以免一氧化碳中毒。

此外，氣象局也發布陸上強風特報，因強烈東北風影響，今天台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖空曠地區及鄰近海域易有9至10級強陣風，沿海地區並有較大風浪出現。