超扯！ 網友買超商三明治 雞肉竟然是全生的

2017-02-24 10:32

〔即時新聞／綜合報導〕禽流感近來在台灣盛行，雞鴨鵝等禽類最好煮到全熟再食用，不過有民眾在「爆料公社」臉書社團指出，他去便利商店買了一個蜜汁烤雞玉子三明治，一口咬下去才發現裡頭夾的雞肉竟然沒熟，其他網友看了則直呼這根本是生雞肉。

該位民眾表示，由於自己當時趕時間，所以沒有細看就直接拿去結帳，等到要吃時才發現雞肉有問題，但打給客服對方卻說「到訪致歉、收回商品確認」，讓他相當不滿，認為客服所謂的「確認」是懷疑消費者在說謊造謠。

從民眾PO出的照片可以看到，在三明治裡面的雞肉排幾乎完全是生肉，沒有任何烹調的痕跡，許多網友則連忙提醒他「小心禽流感」、「吃東西前先看一下比較保險」，還有網友笑稱，這款商品的名稱應該改叫「生肉土司三明治」。