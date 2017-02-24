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不理自家長照記者會 部長帶著司長往外跑

2017-02-24  10:22

〔記者吳亮儀／台北報導〕衛福部今天召開長照2.0記者會，但當家的部長、負責長照業務的照護司長蔡淑鳳卻沒當家，反而跑到北醫參加座談會，被譏「家裡沒大人管了」。

衛福部今天舉行「長照十年計畫2.0︰聚焦個案職能生活，預防、維持與延緩失能」記者會，但部長陳時中、司長蔡淑鳳都不在家，僅派一名專委主持，與口口聲聲宣稱「重點發展長照業務」的衛福部顯有落差。

陳時中曾是台北醫學大學董事，今天放下自家記者會、特別來北醫參加長照座談會，表達對北醫的「支持」。

陳時中致詞時表示，長照會擴大業務，但需要民間更積極的參與和支持，增加支付效率，才會推動成功。

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  • 陳時中（中）帶著負責長照業務的照護司長蔡淑鳳（右四）參加北醫舉辦的長照座談會。（記者吳亮儀攝）

    陳時中（中）帶著負責長照業務的照護司長蔡淑鳳（右四）參加北醫舉辦的長照座談會。（記者吳亮儀攝）

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