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身障仍任科技業要職 失業後放下身段當臨工

2017-02-24  10:29

〔記者廖雪茹／新竹報導〕因罹患小兒麻痺症而注定終身與拐杖作伴的陳建國，樂觀向上，和正常人一樣工作，在科技業擔任小主管，服務近30年，55歲卻突然面臨失業；但他放下身段，進入勞動力發展署桃竹苗分署竹北就業中心擔任臨工，他親切的態度，反而成為許多求職者傾吐苦水的對象。

陳建國說，他出生花蓮，3歲那年不幸染上當時大流行的小兒麻痺症，但他不願向命運低頭，認真求學，不放棄自己；五專電子工程畢業後，到台北、新竹等地幾家公司，協助成立相關電子研發部門，開疆闢土。

因學歷受限，陳建國未能擔任更高階職務，但他仍是老闆的得力助手，經常偕同老闆一起面試未來的高階主管，彼此合作，協助公司業務蒸蒸日上。

去年，陳建國年屆中年卻面臨失業。他承認，年紀和過往豐富資歷，成為他尋職或轉職的阻力；但因肩負著經濟壓力，他選擇重新振作起來，利用在竹北就中心擔任臨工期間沉澱自己，仔細考慮未來是工作或創業。

竹北就業中心表示，陳建國在中心協助行政工作，但拄著拐杖、無法久站，為減輕其工作負擔，中心運用職務再設計計畫，為其申請輔具-高腳椅，讓他得以坐在原地進行影印、更新快報等工作，原本要進行1個小時的工作頓時縮減為10分鐘，工作效率提高不少。

桃竹苗分署長丁玉珍說，就業中心臨工為期半年，主要協助簡易的行政工作，讓身心障礙、中高齡等就業弱勢者有個基本收入；陳建國原本是科技業主管，面臨失業時願意調整心態、放下身段來到中心，專業態度贏得求職民眾的信賴感，希望他的案例能鼓勵更多民眾勇於面對挑戰，等候更好的機會。

陳建國則說，很開心可以將自己的經驗分享失業者，希望大家都能找到最適合自己的工作。

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  • 罹患小兒麻痺症的陳建國，樂觀向上，在科技業服務近30年突然面臨失業；但他放下身段，進入勞動力發展署桃竹苗分署竹北就業中心擔任臨工。（記者廖雪茹攝）

    罹患小兒麻痺症的陳建國，樂觀向上，在科技業服務近30年突然面臨失業；但他放下身段，進入勞動力發展署桃竹苗分署竹北就業中心擔任臨工。（記者廖雪茹攝）

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