這地方讓人流口水 台東市生日蛋糕公園啟用囉

2017-02-24 10:07

［記者張存薇／台東報導］台東市「生日蛋糕公園」今天正式啟用！分齡式遊樂器材、家長休憩空間、大片綠草地的多功能公園，位在台東美術館旁，一早即吸引不少親子快樂嘗鮮！

縣長夫人陳怜燕指出，縣府10年前打造美術館時，就希望讓一旁的兒童公園預定地儘早發揮功能，但總是受限經費而未動工，教育處「東省西湊」，終於擠出預算，未來希望成為大人、小朋友都愛的樂園。

教育處長劉鎮寧說明，多功能公園以「生日蛋糕」為主題設定，希望吸引親子、社區、學校、民眾多到戶外「辦PARTY」，分為6歲以下遊戲區、6到12歲體能區及傳統器材區等，歡迎大家一起來玩。

協助催生的議員吳秀華說，台東市兒童遊戲空間不多，因此去年即提出質詢，希望能增設遊憩空間，未來也希望能在市區甚至各鄉鎮，多設置這樣的遊樂設施，讓小朋友們能有多彩的童年。

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