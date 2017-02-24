雲雨帶開始！今苗栗以北陰雨、中南部陰天

北部（苗栗以北）、宜蘭地區整天陰雨，愈北邊降雨愈大。（圖擷取自天氣即時預報臉書）

2017-02-24 10:04

〔即時新聞／綜合報導〕今天台灣北部溼答答，「天氣即時預報」則提醒，雲雨帶正式開始，北、東部將是陰雨天氣，中南部則是陰天、降雨偏少。

「天氣即時預報」在臉書上表示，從最新雷達回波可以看出，凌晨開始，華南雲雨帶正式東移，北部如期轉為長時間的下雨，但水氣分佈都偏向在北東部，中南部不受到主要影響。

至於今天的降雨趨勢，「天氣即時預報」說，北部（苗栗以北）、宜蘭地區整天陰雨，愈北邊降雨愈大；中部（台中以南）、南部、花東、澎湖地區陰天為主，有雨也很少。

冷空氣部分，「天氣即時預報」說，最強的時間已經過去，再來會持續這樣的強度，影響至下週二清晨。