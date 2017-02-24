紓解旱象 C130運輸機升空進行人工增雨

2017-02-24 09:49

〔記者李立法／屏東報導〕全台水庫吃緊，屏東空軍439聯隊開始投入人工增雨作業，今天早上配合鋒面移動，派出2架次C130運輸機，共載運8公噸清水，飛往明德、寶山水庫上空約1萬3千英尺處，執行雲層灑水作業，希望能增加中、北部山區降雨量。

空軍氣象聯隊少校翁少于表示，當飛機抵達雲層上空後，採取密集且大範圍噴灑清水，讓水霧化成細小的凝結核，催化雲層中的冰晶或水滴儘快飽和掉落地面，每次人造雨約可增加10％至15％不等的降雨量。

空軍439聯隊政戰主任林清輝表示，該聯隊從102年起，已陸續配合實施20架次人工增雨作業，今天早上8點30分，2架次C130運輸機分別載運4公噸清水，飛往中北部的明德及寶山水庫上空執行增雨任務，希望能協助紓解旱象。

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