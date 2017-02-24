烘焙坊59萬索賠爭議後 1小時只有2組客人光顧

2017-02-24 10:02

〔即時新聞／綜合報導〕台中某高檔烘焙坊雇用2名餐飲科實習生，讓她們每日工作10多個小時月薪卻僅2萬元，實習生離職後還被店家求償59萬元，消息傳出後烘焙坊的臉書粉絲專頁湧進無數負評，在社會壓力下烘焙坊終於在勞工局協調下撤告，不過生意已大受影響，傳出1小時僅有2組顧客光顧。

據《東森新聞雲》報導，烘焙坊女老闆昨日沒有到店面，整體來講當天營業狀況並不好，沒有太多客人前來，員工無聊到只能擦桌子掃掃地，1名職員坦承生意可能多多少少有受到影響。

此外該烘焙坊也意外成為「觀光景點」，有民眾因為看了新聞報導特地跑來拍照留念，直呼Google地圖上寫著烘焙坊永久歇業，沒想到竟然還有營業。另1位民眾則說，他覺得這家店不太尊重員工，如果他在裡面工作也會感到很不舒服。