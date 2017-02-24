台灣文壇前輩杜潘芳格 珍貴手稿340餘件捐贈國圖

2017-02-24 09:13

〔記者林曉雲／台北報導〕台灣文壇前輩作家杜潘芳格手稿，今天由家屬代表捐贈給國家圖書館，獲贈手稿計有340餘件，以日文、漢文、客語書寫之詩作、散文、日記均不在少數，相當全面。國圖表示，杜潘芳格在台灣文學界屬於「跨越語言的一代」的詩人作家，日治時期以日文寫作，光復以後又重新學習以漢文書寫，經歷了語言轉折的辛苦，但到後來取得很高的文學成就。杜潘芳格去年在家中慶壽，未料休息後即與世長辭。

國圖今天的捐贈儀式，邀請多位文壇界重量級貴賓，包括趙天儀、李魁賢、陳芳明、鄭清文、李敏勇、莫渝等名家30餘人。

杜潘芳格自幼就對文學藝術極有天分，在新竹女中時期即經常以日文習作。直到1960年才以漢文寫詩，1965年加入「笠詩社」，為該詩社第一代作家。第一本詩集《慶壽》在1977年出版，以自己丈夫杜慶壽之名作為書名，來慶賀自己父親的生日，國圖主任呂姿玲表示，這是一個文字上美麗的巧合。

80年代以後積極從事客語詩的創作，90年代以後曾任《臺灣文藝》雜誌社長，「女鯨詩社」社長，作品大量產出並陸續出版《朝晴》（1990）、《遠千湖》（1990）、《青鳳蘭波》（1993）、《芙蓉花的季節》（1997）等詩集。《遠千湖》並在1992年獲頒第一屆「陳秀喜詩獎」。杜潘芳格也在2007年獲頒行政院客委會「傑出貢獻獎」和「臺灣新文學貢獻獎」。

呂姿玲表示，杜潘芳格生長於日治時期，在當時的社會裏，她感到不易為日本人所認同，而且甚至受到日本人欺負，使她感到挫折和苦悶，這也使她與社會產生了疏離，精神不易求得抒發之下，文學和詩就成了她的世外桃源了。光復後發生228事件，杜潘方格母親的姑丈，時任花蓮縣議長的張七郎，一家3口無端遭到軍人槍殺，慘絕人寰。

杜潘芳格成了228家屬，呂姿玲表示，在那樣嚴厲的政治環境，杜潘芳格自是無力面對的，所以寫作就成了她生命中的小小秘境，除了政治、社會、家庭、丈夫、子女外，只有在這裏有屬於自己一點點的自由，也只有在這個小小園地裏，她才能坦白她的親情、愛情、她生活中的艱苦、她的信仰和一點點對社會的批判。