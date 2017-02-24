獨家》教育部新政次 北科大校長姚立德出任
教育部政務次長一職的空缺，在近一個月徵詢覓才之後，確定將由台北科技大學校長姚立德（左）接任。（記者廖振輝攝）
〔記者林曉雲／台北報導〕教育部前政次陳良基被提升為科技部長之後，教育部政務次長一職的空缺，在近一個月徵詢覓才之後，確定由台北科技大學校長姚立德接任，將負責小英政府新南向重點政策和高教技職轉型創新的重大政策等，姚立德是技職出身的政次，與高教背景的科技部長陳良基在產學合作等推動上被期待可有完整的合作。
學界對姚立德出任政次的評價多正面，認為姚立德50歲出頭年紀輕，技職出身，專業與陳良基相同為電機，應可與陳良基有效合作，共同打造數位國家、力拚產學研價創計畫（搭配5+2政策），但姚也須面對後頂大（含教卓）經費如何分配、新南向政策落實、高教技職的在地連結等挑戰。
姚立德是台北工專畢業，美國密蘇里大學電機碩士、美國威斯康辛大學電機博士，回母校台北科技大學擔任教職，後被選為台北科大校長，目前已是校長第二任、第六年，他曾自嘲15歲到50多歲都窩在北科大混。曾擔任科技大學校院協會理事長，這次直接從北科大躍入教育部。
姚立德在北科大推動諸多創新作法，例如使北科大成為全國第一個將校外實習列為必修的國立大學，從2012年起，每年校方至少替學生媒合1200個實習名額，實習內容還必須與本職學能高度相關，並在校內設置工廠型實驗室，引進與業界同步的儀器設備，又成立北科創新開發公司，並將教師研發成果商業化。
姚立德和技職淵源深，國中恩師認為他適合技職，鼓勵他讀台北工專，他本來已考上建中，制服、書包都買好了，軍人父親還特地北上打聽，得知北科很棒、畢業後都被企業搶著要。」他因此捨建中進北科，他曾笑說：「父親打聽的對象是學校警衛。」姚立德的孩子也讀技職學校。
姚立德從擔任北科大教務長時，即開始推動北科大創業創意學程，積極推動產學合作，他表示，碩博士生都要有產業實習經驗，畢業後不能只想著要到大學教書，必須是企業可用的人才，廠商所遇到的問題可作為碩士班研究主題，再以產學合作模式、由廠商提供經費與獎助學金，「不但解決研發問題，也累積學術實務性」。
技職背景的教育部政次如南華大學現任校長林聰明，曾任雲科大校長，在前教育部長吳清基任內出任政次掌高教技職，評價亦高。政界人士分析，閣揆林全安排的教育界高層人事顧及的面向週全，教育部長潘文忠專長國教，政次姚立德出身技職，與擅長高教創新的科技部長陳良基如能順利合作，應屬教育人事好棋。
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