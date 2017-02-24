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228連假出遊 高市公布易塞景點、時間
2017-02-24 08:41
228連假到來，高鐵站出現人潮。（記者葛祐豪攝）
〔記者葛祐豪／高雄報導〕228連假到來，高雄市交通局預估4天假期中，可能湧現大量返鄉及出遊車潮，特別整理易塞車路段與時間，呼籲民眾避開。
交通局分析高雄市各景點歷年資料，預測228連假出遊尖峰為2月26至27日，旗津、旗山美濃、佛光山、西子灣、駁二特區、壽山等景點地區在下午2時至晚間7時易壅塞，其中往旗山美濃地區（國10末端至旗屏一路），於早上10時至下午1時也會有車多情形。
另哈瑪星地區於2月25、26日的下午2時至晚間8時，舉辦春天市集，預計活動期間臨海路段、五福路段等周邊道路，有出現較多人、車潮。
高速公路周邊幹道部分，連假首日（25日）預計大中路、九如路、建國路、中正路及三多路往高速公路方向最易壅時段，為上午10時至12時與下午2時至5時。
26日至27日壅塞時段預計出現於上午10時至下午1時及下午2時至7時；幹道往市區方向則最易於下午4至7時出現壅塞。28日收假日各幹道雙向易壅塞時段為下午3至7時，預計多為返鄉車潮。
各景點停車場方面，預估駁二特區、西子灣、大魯閣草衙道停車場，連假期間都會滿場，交通局呼籲民眾多搭公共運輸前往各景點。可利用「高雄任我行」APP、「高雄市即時交通資訊網」查詢路況及規劃行程。
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