| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
圓夢魔法師 讓愛心飛揚
 首頁 > 生活

228連假出遊 高市公布易塞景點、時間

228連假到來，高鐵站出現人潮。（記者葛祐豪攝）

2017-02-24  08:41

〔記者葛祐豪／高雄報導〕228連假到來，高雄市交通局預估4天假期中，可能湧現大量返鄉及出遊車潮，特別整理易塞車路段與時間，呼籲民眾避開。

交通局分析高雄市各景點歷年資料，預測228連假出遊尖峰為2月26至27日，旗津、旗山美濃、佛光山、西子灣、駁二特區、壽山等景點地區在下午2時至晚間7時易壅塞，其中往旗山美濃地區（國10末端至旗屏一路），於早上10時至下午1時也會有車多情形。

另哈瑪星地區於2月25、26日的下午2時至晚間8時，舉辦春天市集，預計活動期間臨海路段、五福路段等周邊道路，有出現較多人、車潮。

高速公路周邊幹道部分，連假首日（25日）預計大中路、九如路、建國路、中正路及三多路往高速公路方向最易壅時段，為上午10時至12時與下午2時至5時。

26日至27日壅塞時段預計出現於上午10時至下午1時及下午2時至7時；幹道往市區方向則最易於下午4至7時出現壅塞。28日收假日各幹道雙向易壅塞時段為下午3至7時，預計多為返鄉車潮。

各景點停車場方面，預估駁二特區、西子灣、大魯閣草衙道停車場，連假期間都會滿場，交通局呼籲民眾多搭公共運輸前往各景點。可利用「高雄任我行」APP、「高雄市即時交通資訊網」查詢路況及規劃行程。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 228連假
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧肉燥燒鳳翼
焗烤✧培根蘆筍卷
電鍋菜✧絲瓜蝦蛋盅
調味料有下鍋順序？
轉寄

標題：228連假出遊 高市公布易塞景點、時間


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月24日‧星期五‧丁酉年正月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.