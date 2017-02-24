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228連假這些路段恐塞爆 國道管制報你知！
2017-02-24 07:22
高公局公布25到28日共四天的交通疏導措施。（資料照，記者顏宏駿攝）
〔即時新聞／綜合報導〕228連假將至，高公局預估今天下午會出現返鄉車潮，國1、國3、國5易壅塞路段行車時間比平日多出3至5倍。高公局也祭出多項措施紓緩交通，包括單一費率、路段差別收費、高乘載、入口匝道封閉等管制。
《中國時報》報導，高公局預估，25日、26日多為南下車流，易壅塞路段包括國1湖口至新竹、彰化至鹽埔，國3鶯歌至關西，國5南港至坪林，行車時間將比平日多出3倍到5倍。27日、28日以北上車流為主，易壅塞路段為國1西螺至鹽埔、南屯至豐原、新竹至湖口，國3龍潭至鶯歌，國5頭城至坪林，行車時間約為平日3至4.8倍，頭城至坪林行車時間更達7.4倍，從15分鐘延長至111分鐘。
高公局公布25到28日共四天的交通疏導措施，包括：
1.國道收費採單一費率。
2.路段差別收費：國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率8折收費。
3.深夜暫停收費：前一日深夜23時至當日凌晨6時國道全線雙向暫停收費。
4.國5入口高乘載管制：25日、26日7至12時，國5南港系統、石碇、坪林，各交流道之南下入口匝道。26日、27日、28日15到20時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城，各交流道之北上入口匝道。
5.入口匝道封閉：25日0至18時封閉國1平鎮系統南下入口匝道。27日0至24時封閉國1埔鹽系統及國3竹南北上入口匝道。
6.開放路肩：25日至28日，每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。
7.入口匝道儀控、國5機動實施大客車通行路肩及主線儀控。
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