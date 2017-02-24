02/24 各報重點新聞一覽

2017-02-24 06:24

自由時報

H5N6「禽」況趨緩 運宰今解禁

農委會主委林聰賢昨天傍晚宣布，全國禽類禁運禁宰措施今天凌晨起解除禁運，中午起可以屠宰，最快下午市面即可買到當天屠宰的土雞與鴨鵝。昨天專家會議上，學者認為禁運禁宰後，禽場的H5N6疫情已趨緩，但野鳥身上仍有病毒，建議持續監測野鳥和未登記納管的小型禽場。

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蔡總統：改變228沒加害者現狀

蔡英文總統昨分別接見「2017年海外228遺屬返鄉團」與228受難的台灣畫家陳澄波家屬。蔡英文在接見遺屬返鄉團時強調，政府會帶頭調查、呈現真相，追究228事件責任歸屬，改變「只有受害者、沒有加害者」現狀。她會要求相關單位，持續清理威權時期檔案，把70年後仍塵封的真相，完整攤開在陽光下。這也是蔡總統上任後，首次對228事件發言。

詳見蔡總統：改變228沒加害者現狀。

頂新逃漏稅 魏應充犯44罪 繳328萬免坐牢

頂新逃漏稅案經彰化地院近3年審理，昨天終結，頂新製油公司前董事長魏應充涉嫌私設個人帳戶，提供給公司逃漏稅之用，7年漏繳稅額達6000多萬元，法官以違反商業會計法逃漏稅捐，判有期徒刑三年，得易科罰金，以1天3000元計算，魏應充只要繳三百廿八萬五千元就免於牢獄之災。同案被告頂新會計陳錫勳被判1年10個月，緩刑2年，但必須支付公庫20萬元。

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蘋果日報

台裔童在美遭槍殺 從台南被領養3年 枉死異鄉

笑容燦爛、來自台灣的8歲黃姓男童意外命喪美國！黃小弟近3年前被南加州一對台裔夫妻領養，周一晚上在友人家聚餐時，遭不明歹徒開車朝屋內開槍，他遭流彈擊中後腦勺喪命，無限可能的生命戛然而止，令人唏噓。警方正追查嫌犯和犯案動機。黃小弟是經由善牧基金會媒合出養到美國，社工人員原以為他有美好新生活，昨得知死訊難過掉淚。

金管會認定 亡妹保險金 不能賠哥哥

蝶戀花賞櫻團翻車意外奪33命，其中李傳海夫妻與女兒罹難，獨留長子李男1人，日前長子幫父母及妹妹申請保險理賠時，被保險公司告知妹妹的乘客險、旅責險無法申請，引起各界討論；金管會昨表示，依《民法》規定，兩項責任險確定無法賠給哥哥，家屬大表不滿，怒問：「如果全家死光光了，保險就不用賠了嗎？」若要解套，須從源頭修改《民法》，法務部說，若社會有共識須修法，會評估處理。

聯合報

清泉崗基地疑染毒 26官兵初驗呈陽性反應

空軍清泉崗基地至昨天共「被發現」五十一小包疑似安毒，初步驗尿有廿六名官士兵呈陽性反應，台中地檢署訊問發現毒品的士官兵，確認毒品分散在十餘處，已指示採集毒品塑膠夾鏈袋與吸食器的DNA、指紋送憲兵刑事鑑定中心追查來源。

責任險理賠…妹罹難 兄無請求賠償權

蝶戀花賞櫻團大車禍，引發責任險理賠問題。金管會保險局副局長施瓊華說，產險「責任險」商品屬性與民眾熟知的人身保險不同，責任險是廠商或業者發生侵權行為後，誰有「請求權利」請求損害賠償的問題，並無保險公司「不賠」的問題；依民法第一百九十四條規定，目前責任險的損害請求賠償權，限於父母配偶子女，兄弟姊妹並未納入。

中國時報

清泉崗丟包毒品增至51包 20官兵疑染毒

台中空軍清泉崗基地日前發現27小包安非他命被丟包在停機坪附近，軍方立即對基地3000名官兵進行驗尿篩檢，檢方昨公布最新調查結果，已有20人初驗呈現陽性反應；此外，丟包的毒品數量也愈撿愈多，周三增至40包，昨天再撿到11包，總數高達51包，初驗為安非他命，已送鑑定確認成分。毒品散落的地點則在營區球場、車棚、跑道、宿舍、停機坪周邊，範圍廣達2公里，且都放在明顯地方，引發刻意要搞掉主管的「陰謀論」。

第2顆地球？ 40光年外 發現7顆類地球行星

美國國家航空暨太空總署（NASA）22日召開記者會宣布，在距離地球約40光年（約369兆公里）的太陽系外，一口氣發現7顆類似地球大小的行星。他們圍繞著名為TRAPPIST-1的恆星打轉，而且7顆可能都含有孕育生命的液態水，其中3顆溫度適中，成為迄今在太陽系之外最有可能找到生命的地方。