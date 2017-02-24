冷氣團發威淡水11.5度 10縣市低溫特報！
中央氣象局指出，今天（24日）受強烈大陸冷氣團影響，台南以北低溫約11到14度，平地最低溫淡水僅11.5度。各地降雨機率提高。（資料照，記者方賓照攝）
〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（24日）受強烈大陸冷氣團影響，台南以北低溫約11到14度，平地最低溫淡水僅11.5度。各地降雨機率提高。氣象局於基隆市、新北市、台北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、連江縣、金門縣發布低溫特報，於各地（除台北市、南投縣、嘉義市、高雄市）發布陸上強風特報。
氣象局表示，受冷氣團影響，昨晚到今晨（24日）台南以北及宜蘭低溫只剩11到14度，南部及花東低溫也僅15到18度，白天除了南台灣及台東高溫仍有20度以上，其他地區氣溫回升幅度不大，高溫僅14至19度。
天氣方面，由於華南雲雨區水氣東移，今天各地的降雨機率再度提高，尤其迎風面的北部及東北部降雨情況比較明顯，其他各地在水氣通過時，也會出現短暫雨的現象，整體來說全天天氣屬於比較溼冷的型態。
氣象局預估，週六（25日）至下週一（27日）持續受大陸冷氣團影響，中部以北及東北部地區整天濕冷，低溫普遍只有12至14度，週六在苗栗以北及基隆沿海空曠地區可能出現10度左右的低溫。天氣方面，各地在雲雨區通過時都可能出現短暫雨，下週一水氣才會略為減少。
下週二（28日）到下週三（3月1日）大陸冷氣團將稍減弱，氣溫微幅回升。降雨方面，水氣雖稍減少，但天氣仍不穩定，北部及宜花地區還是有些短暫雨，台東地區及中南部山區也有局部性的短暫雨，其他地區則大致為多雲。
國際都市氣象：
空氣品質方面，今天雲嘉南及高屏地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。
|各地體感溫度預報 （°C）
|北部
|中部
|南部
|東部
|11 ~ 14
|13 ~ 16
|17 ~ 24
|15 ~ 18
氣象局於基隆市、新北市、台北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、連江縣、金門縣發布低溫特報，於各地（除台北市、南投縣、嘉義市、高雄市）發布陸上強風特報。（取自氣象局網站）
今日天氣預報。（取自氣象局網站）
今日各地紫外線為低至中量級。（取自氣象局網站）
今天雲嘉南及高屏地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級。（圖片取自環保署空氣品質監測網）
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