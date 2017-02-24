一例一休 垃圾清運費也漲了

2017-02-24 00:21

〔記者蔡淑媛／台中報導〕因應一例一休人力、運輸等成本，垃圾焚化費也喊漲！民營烏日、后里焚化廠今年起調漲一般事業廢棄物焚化費，從每噸2250元漲至2650元，漲幅近2成，影響上千家工廠、飯店和大餐廳，但公營文山廠不調漲，且全市家戶垃圾也都不漲價，仍維持每噸2000元。

烏日、后里焚化廠處理一般事業廢棄物總量約占全市7成3，環保局指出，焚化費漲價，清除業者也會跟著調漲清運費用，從目前每噸3000至3500元，將增加400至600元，但是公營文山廠不漲價，提醒工廠等業者評估合理的垃圾處理價格。

台中3家焚化廠的家戶垃圾和一般事業廢棄物焚化費原本為統一價格，分別為2000元與2250元，去年底烏日、后里焚化廠以各項成本增加為由，支會環保局要一併調漲至2650元，但環保局以家戶垃圾攸關民生進行協調，堅持不可漲，最後各退一步，一般事業廢棄物仍漲價400元。

環保局強調，一般小吃攤、小吃店垃圾與公寓社區大樓同屬於家戶垃圾，目前家戶垃圾焚化費仍維持每噸2000元，代清業者收費約每噸3000元，但日前有兩家代清業者魚目混珠，以焚化費漲價為由，向社區大樓喊價至5000、6000元被檢舉，提醒一般家戶不要上當。

為防止清除業者不合理調價，環保局日前已邀請廢棄物清除處理公會和70名業者共同簽署宣言，拒絕不合理漲價，環保局長白智榮昨指出，全國焚化爐業者一片漲聲，從2650元至3000、4000元皆有，希望本市業者不要超過全國平均標準，最後雙也達成不調漲一般家戶垃圾處理費等承諾，

環保局副局長吳東燿說，公平交易委員會在也到場宣導與見證，市府一旦發現聯合壟斷或集體哄抬，除移請公平會與消保官依法查辦，違法業者將面臨最高可開罰5000萬得併科2年有期徒刑，環保局也會管制違規業者焚化爐進場量。

全市目前一天生產家戶垃圾1530噸，一般事業廢物700噸，吳東燿強調，一般事業廢棄物焚化費不等於生產成本，以目前漲價幅度，只佔生產成本1%至2%，業者不可隨易提高產品價格，轉嫁至消費者。