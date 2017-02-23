快訊圓夢魔法師 讓愛心飛揚
金門機場添生力軍 機器人「Pepper」迎嘉賓
2017-02-23 23:43
只要雙手放在機器人「pepper」（左）手上，就能猜測受試者的年齡。（記者吳正庭攝）
〔記者吳正庭／金門報導〕金門航空站今天增添一名生力軍，「他」沒有一例一休的問題，不會抗議、不會罷工，是全國第一個由機場公部門出資設置的智慧機器人「pepper」。
金門航空站介紹「Pepper」，特別安排與航站主任洪念慈上演一齣「面試會」，透過主考官洪念慈的問話，引導「Pepper」自我推薦，展現聰慧的一面，還帶領大家跳韻律操，吸引不少旅客駐足、拍照。
「Pepper」身高121公分、體重29公斤、擁有20個靈活的關節、27個感應器和一台平板電腦，由SoftBank Robotics Group Corp.,（SBRG）研發，台灣為全球海外首發國。
「Pepper」不僅能跳舞，透過適當的程式，還能與旅客互動，甚至猜出受測者的年齡；但造價不斐，光是一隻手臂，要價約新台幣17萬元。
洪念慈說，國內其它機場也有人形機器人，但都是民間企業購置，金門這位暫名「金小讚」的機器人，是全國各機場中，第一個由航空站出資設置的智慧機器人；將來要再辦一場正式的命名活動。
「金小讚」除在機場負責導覽，也將扮演親善大使，下鄉到各社區進行飛安等有關宣導。
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