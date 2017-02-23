津航班機警示燈異常 清泉崗至海口班機改明天飛

天津航空從台中清泉崗機場飛往海口的班機晚間傳出機艙警示燈異常，班機隨即進行檢修，今晚間的班機順延到明日才能飛。圖為清泉崗機場的大廳櫃台。（資料照，記者歐素美攝）

2017-02-23 23:30

〔即時新聞／綜合報導〕天津航空從台中清泉崗機場飛往海口的班機晚間傳出機艙警示燈異常，班機隨即進行檢修，原訂今晚8點多的班機延誤，順延到明日。

《TVBS》報導指出，天津航空原訂於晚間8點5分從清泉崗機場飛往海口的班機，於晚間7點21分落地滑行時，突然出現機艙警示燈異常、疑似有火警警告，之後班機已滑回停機坪由機務進行檢修，原訂搭乘今晚8點5分班機的旅客只能等到明天才能搭機。