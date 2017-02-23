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中壢老街溪打造新亮點 機捷A22站綠地天幕啟用
2017-02-23 22:39
中壢老街溪打造新亮點，機場捷運A22站綠地天幕啟用。（記者李容萍攝）
〔記者李容萍／桃園報導〕機場捷運即將於3月2日正式營運，雖然延伸線後續的A22老街溪站、A23中壢車站通車日期未定，A22老街溪站劃設1.3公頃的綠地面積，周邊居住人口密集，民國104年徵收並開闢完成，設有景觀步道、休憩座椅、體健設施、活動廣場及綠地等設施，腹地沿著老街溪兩岸綿延，使用率高，市府工務局斥資660萬元建置「綠地天幕」今天下午辦理啟用典禮，讓老街溪畔新增亮點和風雨無阻的活動空間。
桃園市長鄭文燦、市議會議長邱奕勝、市議員黃傅淑香、葉明月、劉曾玉春、彭俊豪及中壢區長林香美、周邊里民踴躍出席啟用典禮，巧遇綿綿細雨下不停，大夥全擠在天幕裡，直說剛好派上用場。
鄭文燦表示，機場捷運A22老街溪站周邊有興國公有生鮮市場、興國派出所、中壢高商、新明國小、中壢觀光夜市等，人口眾多，新啟用的「綠地天幕」位於老街溪畔，總面積100坪，不僅能遮風擋雨，安裝天井燈及投光燈，具夜間照明功能外，針對天幕洩水線設置截水溝，連接至既有排水溝，改善雨滴潑濺至場內情況，另於落柱處設置植栽帶，避免民眾碰撞天幕基座，設計十分貼心。
鄭文燦說，老街溪為中壢的生命之河，附近人口相當密集，市府會持續推動老街溪沿岸景觀2期更新工程、南區污水下水道系統、打造老街溪親水綠帶、爭取機場捷運A22老街溪站完工後先行通車等4項重要工作，以提升中壢地區生活品質。
市府為更精緻化整體設計，編列6000萬元預算進行老街溪沿岸景觀2期工程，更新包括步道、照明設施、植栽、休憩場地、廁所等設施，也規劃延伸老街溪30公里的親水綠帶，預計從上游平鎮伯公潭至下游青埔高鐵站，總經費約30億元。
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