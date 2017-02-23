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「台灣獎─台灣紀錄片」徵件起跑 總獎金105萬

2017-02-23  22:00

〔記者李容萍／桃園報導〕今年「桃園電影節」訂於5月12日至5月25日在中壢的桃園光影電影館、大江星橋影城登場，市府文化局長邱莊秀美今天與資深紀錄片導演吳乙峰和多位電影節代言人，同台宣布首度辦理「台灣獎─台灣紀錄片」徵件活動起跑，即日起至3月3日於影展官方網站受理報名，總獎金105萬元，其中首獎50萬元，初選名單預計4月初公布。

今年桃園電影節代言人，包括知名導演柯一正、復興泰雅族導遊吉娃思．瓦旦、新屋客家農民徐同權、中壢越南語老師關美芳，以落實策展理念「電影就在生活中」，更展現桃園多元族群、文化並存共榮的地方特色。

策展人游惠貞表示，為鼓勵民眾拍攝台灣的故事，「台灣獎─台灣紀錄片」的徵件評審團由專業人士擔任評審外，也首開先例設置「市民獎」，由桃園各界團體推舉15位代表組成市民評審團選出，另規劃台灣影人專題及影人深度介紹推廣講座，帶領觀眾深入了解台灣電影。

此競賽採網路報名，首獎獎金50萬元，評審團大獎獎金30萬元，評審團特別獎獎金15萬元，桃園市民獎獎金10萬元。

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  • 「台灣獎─台灣紀錄片」徵件起跑，總獎金105萬。（記者李容萍攝）

    「台灣獎─台灣紀錄片」徵件起跑，總獎金105萬。（記者李容萍攝）

  • 「台灣獎─台灣紀錄片」徵件起跑，總獎金105萬。圖為桃園電影節代言人柯一正（左2）。（記者李容萍攝）

    「台灣獎─台灣紀錄片」徵件起跑，總獎金105萬。圖為桃園電影節代言人柯一正（左2）。（記者李容萍攝）

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