唐鳳關注的飛雁新村都更案 確定不蓋大樓了

飛雁新村基地確定全區「完整保留」。（記者洪瑞琴攝）

2017-02-23 22:11

〔記者洪瑞琴／台南報導〕卡在大湖文化遺址與樹木保護問題的遠雄飛雁新村都更案，經南市都市計劃委員會大會決議全區「完整保留」，等於宣告「退回」該開發建設案，至於後續合約問題尚待協商。

遠雄建設表示，尊重南市都委會大會決議，待收到正式函文後，考量是否符合開發效益，不排除提出解約，與相關單位討論如何解決合約問題。

飛雁新村都更案引發都市開發爭議，南市首例納入「公民決策」，結合審議民主方式，作為市府決策輔助，去年法國外交部舉辦的首場全球「思想之夜」，邀請G0V社群發起人之一唐鳳（現任政務委員）與會，她即引用飛雁新村案例，在國際分享「台南經驗」。

飛雁新村基地鄰近奇美醫院，總面積約3.52公頃，102年底由遠雄建設公司以20.9億元得標，計劃興建11棟高樓大廈，也是南縣市合併後第1個公辦都更案，但屬國防部所有，納入眷村改建基金土地。

由於基地內有老樹群、歷史建築及大湖文化遺址，引發環保、文化公民團體搶救行動，市府要求全案暫緩，並進行文資審議調查及公民審議，擴大基地內歷史建築「傳原通訊所」的登錄範圍，將油槽及其控制室一併納入。

都發局表示，委員們基於保護文化資產優先，決議通過原址全區保留，不進行開發，待正式會議紀錄公告，將會函知遠雄，至於遠雄已付給國防部部份價款，將與地主國防部、遠雄展開協議解除契約。

市府表示，因為該基地已經沒辦法開發了，國防部擁有土地是多一份管理責任，盼能交給南市朝文化公園規劃，相信是美事一樁。