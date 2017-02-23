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冷氣團威力增強 台中以北空曠處恐現10度低溫

氣象局發布10縣市低溫特報。（擷自氣象局）

2017-02-23  21:17

〔記者甘芝萁／台北報導〕天氣又要變冷了，而且越晚越冷。氣象局晚間再度修正這波冷空氣的強度，已達強烈大陸冷氣團等級，台北市低溫可達12度，台中以北到基隆北海岸則可能出現10度低溫，且華南水氣東移可能帶來雨量，這波低溫可能又會再讓民眾感覺又濕又冷，應注意保暖。

氣象局同時也發布10縣市低溫特報，指強烈大陸冷氣團及華南雲雨區影響，各地氣溫偏低，預計今（23日）晚至明（24）日台中以北沿海空曠地區、基隆北海岸、金門及馬祖將出現攝氏10度左右之低溫。這10縣市包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、連江縣及金門縣。

農漁養殖業請嚴防寒害；民眾亦請注意保暖；使用瓦斯熱水器具應注意室內通風，以免一氧化碳中毒。

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  • 氣象局晚間再度修正這波冷空氣的強度，已達強烈大陸冷氣團等級，台北市低溫可達12度，台中以北到基隆北海岸則可能出現10度低溫。（記者方賓照攝）

    氣象局晚間再度修正這波冷空氣的強度，已達強烈大陸冷氣團等級，台北市低溫可達12度，台中以北到基隆北海岸則可能出現10度低溫。（記者方賓照攝）

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