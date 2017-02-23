學測、辯論賽兩頭燒 武陵高中「菁英盃」奪冠

武陵高中辯論社的劉祖丞（左起）、林佩臻、黃脩閔（右3起）、劉禹彤、鄒偉達，在全國菁英盃辯論賽奪冠，校長林清波（左3）予以鼓勵。（記者陳昀攝）

2017-02-23 22:05

［記者陳昀／桃園報導］國立武陵高中辯論社在2月初舉行的「全國高中職菁英盃」辯論賽中，打敗全國百餘支隊伍，勇奪第一，劉祖丞、黃脩閔、劉禹彤、鄒偉達、林佩臻，5位選手都將致勝關鍵歸功於團隊合作與反覆練習，高三的劉祖丞還獲得最佳辯士。

武陵高中辯論社是在創校初期成立，約有60年歷史，現任雙社長劉禹彤、林佩臻說，參加辯論社讓她們變得更有自信、敢發言，重要的是學會用不同角度看待事物、多方思考，也促進對時事的了解。

雖然比賽和學測時間相近，但高三的劉祖丞、黃脩閔還是考出70級分以上佳績，兩人都將目標放眼台大法律系，希望未來繼續發揮所長。

黃脩閔表示，為了不影響課業，她賽前多利用搭車到校的瑣碎時間熟讀資料，二年級學弟妹也十分盡責，幫忙整理資料及論點，代替他們承擔許多。

劉祖丞說，隊友們花了約2個月準備比賽，連過年時也密集開會討論，他說，大家一起討論、想像，最後在眾志成城下拼湊出成果，一同扛起「武陵高中」的招牌，是最讓人感動的。

鄒偉達說，這次初賽、複賽題目分別為「電業自由化」及「匿名黑特文化」，都是重要的民生議題，為了要準備好正反論述觀點，大家搜集了許多資料，也了解到，很多事不能只是因為不順自己意就反對，無論是否喜歡都要深入了解。

劉祖丞也說，隊伍的辯論風格其實比較圓潤，因為好的辯論不需要咄咄逼人、讓人說不出話，一味的尖銳反而容易失分，要質疑、找出對方隱藏的弱點，才能贏得比賽。