網路社群轉售健康食品或藥品賺外快 小心觸法

2017-02-23 21:30

［記者陳昀／桃園報導］桃園市衛生局去年共查獲513件違規化妝品及藥物廣告，大多是誇大不實、宣稱療效，近年興起的網路社群行銷佔8成4，成了違規大宗，衛生局指出，許多民眾為了賺外快，從大陸淘寶網購買健康食品或藥品轉售，還直接把廣告圖片複製到自己的網站使用，一旦觸法，最高可處500萬元罰鍰。

桃園市衛生局統計，去年查獲513件違規廣告，包含中西藥、健康食品、化妝品及醫療器材等，除了誇大不實、宣稱療效外，也有未經核准擅自刊登藥物廣告，衛生局共開罰188件，罰金有590多萬元，另外325件則移請其他縣市衛生局處辦。

桃園市衛生局藥政管理暨稽查科科長張敬崴表示，查獲的違規廣告有8成4是在網路平台刊登，其餘依次為電視頻道、廣播電台與雜誌等，但都不到1成。

他說，因為網路平台刊登門檻較低，加上近年網路社群行銷興盛，很多民眾採「零庫存」的方式，在拍賣網站或Facebook轉售相關產品，除了從大陸淘寶網進貨外，還直接將淘寶網上的廣告宣傳圖移到自己的網站使用，但這些宣傳圖上經常有誇大療效的標語，也有很多民眾不知道，未獲政府許可、無藥商資格者，不能刊登藥物廣告或販售藥品。

張敬崴指出，藥商若要刊登藥品及醫療器材廣告，必須先將廣告內容送到衛福部食藥署或直轄市衛生局申請核准，並依廣告核定內容完整刊播；一般民眾若擅自販售、刊登藥品廣告，可處3萬元至500萬元不等罰鍰，詳情可上食藥署網站查詢。