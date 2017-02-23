竹縣廠區開發前移樹修樹 民代認為環評前不宜

常宏興業公司最近在新竹縣新豐鄉員興段一處新建廠房預定地，移植和修剪區內樹木。（記者廖雪茹攝）

2017-02-23 21:40

〔記者廖雪茹／新竹報導〕常宏興業公司最近在新竹縣新豐鄉員興段一處新建廠房預定地，移植和修剪區內樹木，但樹黨竹北市民代表許育綸建議，應該在環評審查通過後再施作，以保護老樹；廠方表示，目前僅委請專業園藝初步整理部分樹木。縣府環保局表示，此案尚未進入環評審查階段，但近日就會現勘了解實況。

常宏興業公司表示，當初廠方就是看中該處占地約8公頃的舊廠區，樹木繁茂、綠意盎然，而決定購地新建廠房，但因舊廠已閒置20年，區內雜木多，榕樹長得太茂密，因此2月上旬利用春天適宜氣候，斥資委請園藝業者協助移植區內20多棵龍柏，並修剪10餘棵老榕，只有2、3棵位在開發地上的樹木不得已才砍除，日後會再將龍柏移回廠區綠化。

常宏興業公司說，廠方小心翼翼地維護廠區環境，並請地方人士協助公告周知，17日依環評法規定，在新豐鄉員山綜合活動中心開會，對外簡報開發計畫，但會中並無民眾提出意見。

許育綸認為，舊廠區擁有清水磚風格廠房及老榕群環繞，質疑業者在環評前疑似過度修剪老榕，恐怕已違反環評程序？他建議應該在環評通過後再施作較為適宜，也希望環保單位藉由此例明訂開發規則，避免日後有業者鑽環評漏洞。

環保局表示，未辦理會勘前，尚無法認定是否違反環評法相關規定，近日將會同該公司人員現場釐清相關疑義；此案的環評說明書尚未正式送件，未來進入審查階段，也會將民眾意見提供環評委員參考。

常宏興業表示，該公司主要生產製造汽、機車零配件，預計興建4棟廠辦大樓，約可提供200多個就業機會。