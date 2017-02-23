鴨農怨高規格管制 官員：避免禽流感防疫漏洞

2017-02-23 20:32

〔記者詹士弘／雲林報導〕政府水陸禽禁宰令明天解禁，未爆感染禽流感的養鴨場卻仍被採高規格管制，農委會要求即日起至5月31日， 鴨隻必須檢驗無禽流感病毒才能屠宰上市，鴨農認為對其不公；雲林動植物防疫所表示，會將鴨農意見反映給農委會。

農委會為避免禽流感擴大流行，推動防疫精進作為，除下令禁宰水陸禽，明天禁運宰令解除後，5月31日前鴨子出場必須檢驗無禽流感病毒才能屠宰上市；凡禽流感發生的飼養場，其半徑5公里內的鴨場必須移動管制，全面篩檢，確定呈陰性反應，才能解除管制。

中華民國養鴨協會副理事長林金發表示，室內飼養、直接送屠宰場屠宰的白肉雞、一日齡的雛禽，以及經過洗選或熏蒸的雞蛋，只要有獸醫開立證明書者仍可上市，鴨農在禁宰之後，還需被高規格管制，農委會還說鴨的「保毒」性高，與鴨至今未傳出感染禽流感確診病例的事實，落差很大，希望在此次疫情告一段落後，農委會能還鴨農一個公道，洗刷惡名，不公平的待遇到此為止。

雲林動植物防疫所長廖培志表示，雲林縣至今有47鴨場送檢，已完成檢驗的7場均呈陰性反應，今年雖然沒有問題，但104年禽流感流行時也有少數鴨場呈現陽性反應；技正鄭安國也表示，鴨感染病毒後因相對致病率低，可能帶原而不發病，所以農委會才規定鴨子出場前必須先檢驗是否感柒病毒，避免成為防疫漏洞。