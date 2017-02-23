今晚到清晨最低溫10度 明各地降雨機率提高

2017-02-23 21:02

〔即時新聞／綜合報導〕隨著華南雲雨區的水氣接近，北台灣自今晚（23日）開始出現較明顯的局部短暫雨，明天（24日）各地的降雨機率也再度提高，整體來說，一整天的天氣都非常不穩定，將會是比較溼冷的天氣型態。

中央氣象局指出，今天入夜後，全台天氣持續轉冷，預計今晚到明晨低溫，中部以北、宜蘭地區只剩11到14度，其中，苗栗以北及基隆沿海空曠地區可能出現10度左右低溫，南部及花東地區低溫也只有15到17度。

降雨方面，隨著華南雲雨區的水氣接近，北台灣今晚開始出現較明顯的局部短暫雨，明天各地的降雨機率也再度提高，尤其北部、東北部地區因位在東北風迎風面，下雨情況比較明顯，持續時間比較長，並可能出現局部較大雨勢；其他各地在水氣一波波通過時，也會出現短暫雨的現象，整體來說，一整天的天氣都非常不穩定，將會是比較溼冷的天氣型態。

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄指出，由於今天鋒面快速通過，大陸冷氣團隨之南下，氣溫驟降、愈晚愈冷，而明天到下週一（24日至27日）因受到大陸冷氣團影響，日、夜的氣溫皆低，整天濕冷，由其在中部以北、東半部地區降雨較為明顯，南部也有局部短暫雨的機率。

空氣品質方面，雲嘉南及高屏地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。