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「菜」單神翻譯！大陸妹是China girl...

2017-02-23  21:36

〔即時新聞／綜合報導〕網傳某間餐廳的菜單充斥各種「菜」英文翻譯，讓網友笑破肚皮，有媒體詢問到這家餐廳的老闆才得知，原來當初菜單是交給廣告公司設計，沒想到有些翻譯是直接用Google翻譯得來的，才會鬧出笑話。

有網友近日在PTT「笨板」上貼出自己工作餐廳的菜單，由於菜單的英文名稱都被翻錯得很好笑，像是大陸妹翻成「China girl」、野菇嫁鮮肉翻成「Yegu marry a meat」、滷鴨直接寫「Luya」等，讓看到的網友徹底笑翻。

《蘋果》報導指出，這份菜單其實出自有9間加盟連鎖店的鼎味炭火薑母鴨，據總店老闆張育睿指出，本來是因為有不少外國遊客或老師，因此才請來廣告拍照、設計菜單及翻譯，當初在確認原稿時，因認為廣告公司已做好英文的翻譯，便只校正了中文的部分，沒想到有些翻譯是廣告公司直接用Google翻譯，這兩天才鬧出笑話，之後將修正菜單。

曾幫五星級飯店翻譯菜單的大葉大學國際語言中心主任張智惠指出，基於外國友人各有飲食禁忌，若是因翻譯問題讓消費者吃到不想吃的食物就不好了，像薑母鴨應翻成Ginger Duck、娃娃菜則是Baby Green Leaves，鴨佛則是Duck Testicle等，建議店家應盡快修正。

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  • 餐廳菜單上的大陸妹被神翻譯成「China girl」。（圖擷自PTT）

    餐廳菜單上的大陸妹被神翻譯成「China girl」。（圖擷自PTT）

  • 鴨佛被翻譯成Duck Buddha，讓網友直呼「好吧，我可能對佛教還不夠了解…」（圖擷自PTT）

    鴨佛被翻譯成Duck Buddha，讓網友直呼「好吧，我可能對佛教還不夠了解…」（圖擷自PTT）

  • 野菇嫁鮮肉被翻成「Yegu marry a meat」。（圖擷自PTT）

    野菇嫁鮮肉被翻成「Yegu marry a meat」。（圖擷自PTT）

  • 娃娃菜被翻成Baby food，讓PO文網友疑問，「所以大人不能吃，對嗎？」（圖擷自PTT）

    娃娃菜被翻成Baby food，讓PO文網友疑問，「所以大人不能吃，對嗎？」（圖擷自PTT）

  • 嫩鴨水血被翻譯成Nenyashuixue，讓網友質疑，就算念得出來，還是不知道這是什麼東西吧。（圖擷自PTT）

    嫩鴨水血被翻譯成Nenyashuixue，讓網友質疑，就算念得出來，還是不知道這是什麼東西吧。（圖擷自PTT）

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