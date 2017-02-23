雲林LED路燈釀光害傷農 加裝2千多面遮光板改善

2017-02-23 20:33

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣府8萬盞水銀路燈已換成LED路燈，省下5成以上電費，但也造成不少光害，影響農作物生長；縣府已要求廠商加裝2275面遮光板，改善照明角度，有效改善農民的困擾，如果農民還有「遮光」需求，縣府會配合加裝。

縣府執行「水銀路燈落日計畫」，全縣8萬盞水銀燈完成汰換，佔近全縣路燈總數的6成，縣長李進勇表示，預計LED路燈每年可為雲林節省8867萬元電費，省下6346萬度電，減少約3萬多公噸的二氧化碳，相當於89座大安森林公園的吸碳量。

工務處長彭子程指出，雲林是農業大縣，在改換LED路燈時，一度影響一旁農作物生長，廠商已緊急使用遮光板改善照明角度，有效改善農民的困擾，至元月為止，已加裝遮光板2275面，後續農民如有需求，縣府會持續提供服務。

彭子程也表示，全縣還有4萬盞日光燈路燈代更換，多在鄉間小道，日光燈也不太省電，他會繼續爭取經濟部補助，將其納入第2期LED燈更換計畫中。