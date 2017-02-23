| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
安平外海一舢筏燈亮卻無人 男船長疑落海 冷氣團威力增強 台中以北空曠處恐現10度低溫 圓夢魔法師 讓愛心飛揚
 首頁 > 生活

雲林LED路燈釀光害傷農 加裝2千多面遮光板改善

2017-02-23  20:33

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣府8萬盞水銀路燈已換成LED路燈，省下5成以上電費，但也造成不少光害，影響農作物生長；縣府已要求廠商加裝2275面遮光板，改善照明角度，有效改善農民的困擾，如果農民還有「遮光」需求，縣府會配合加裝。

縣府執行「水銀路燈落日計畫」，全縣8萬盞水銀燈完成汰換，佔近全縣路燈總數的6成，縣長李進勇表示，預計LED路燈每年可為雲林節省8867萬元電費，省下6346萬度電，減少約3萬多公噸的二氧化碳，相當於89座大安森林公園的吸碳量。

工務處長彭子程指出，雲林是農業大縣，在改換LED路燈時，一度影響一旁農作物生長，廠商已緊急使用遮光板改善照明角度，有效改善農民的困擾，至元月為止，已加裝遮光板2275面，後續農民如有需求，縣府會持續提供服務。

彭子程也表示，全縣還有4萬盞日光燈路燈代更換，多在鄉間小道，日光燈也不太省電，他會繼續爭取經濟部補助，將其納入第2期LED燈更換計畫中。

廣告
  • 一樣的亮度，LED用電是水銀燈的三分之一。（記者詹士弘攝）

    一樣的亮度，LED用電是水銀燈的三分之一。（記者詹士弘攝）

  • LED燈加裝遮光板後，已有效改善光害。（記者詹士弘翻攝）

    LED燈加裝遮光板後，已有效改善光害。（記者詹士弘翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： LED路燈 光害 雲林
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧味噌烤鮭魚
輕鬆煮✧高麗菜捲
餃子皮料理✧蔥肉餅
這樣蒸魚才好吃！
轉寄

標題：雲林LED路燈釀光害傷農 加裝2千多面遮光板改善


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月23日‧星期四‧丁酉年正月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.