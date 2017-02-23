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芒果出現黑斑病 果農嚴加防範

芒果黑斑病的病斑處會龜裂並流膠。（高雄農改場提供）

2017-02-23  20:36

〔記者李立法／屏東報導〕高屏地區正值芒果開花期，高雄區農業改良場發現枋山及枋寮地區部分果園遭受黑斑病菌感染，籲請果農嚴加防範，為避免該病害擴散蔓延影響品質及產量。

高雄農改場表示，芒果黑斑病原稱果斑病，俗稱「臭頭」，是細菌性病害，可同時危害果實、葉片及枝條，主要經由枝葉、果實傷口侵入感染；被感染部位初期產生黑色小斑點，並逐漸擴大，嚴重時則會龜裂並流膠。

農改場表示，黑斑病在葉片上呈黑色病斑，外圍則呈現黃暈；幼果若受感染容易掉落，嚴重影響品質與外觀，該病害的傳播必須靠風雨、露水或昆蟲攜帶，果園受風處較容易遭受感染。

農改場表示，目前能有效防治細菌性病害的藥劑種類較少，主要為含銅類藥劑及抗生素類藥劑，但芒果黑斑病菌非常頑強，導致單靠化學防治效果有限，「預防勝於治療」是防治本病的重要關鍵。

高雄農改場研究證實，芒果園於受風面架設防風網或網室栽培，並徹底清除得病的葉片及果實，同時在小果期套袋前進行預防性施藥，均能有效減少該病的發生，農友在防治上如有疑問，可直接與農改場聯繫，08-7389158。

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