| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
圓夢魔法師 讓愛心飛揚
 首頁 > 生活

推20萬戶社會住宅 內政部設「國家住宅及都更中心」

為推動8年20萬戶社會住宅，落實總統蔡英文政見，內政部部務會報下午通過「國家住宅及都市更新中心設置條例」草案。（資料照，記者賴筱桐攝）

2017-02-23  22:14

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為推動8年20萬戶社會住宅，落實總統蔡英文政見，內政部部務會報下午通過「國家住宅及都市更新中心設置條例」草案，將創設具有興辦社會住宅、推動都市更新的行政法人組織，來力推社會住宅、公辦都市更新。

內政部指出，該條例可解決政府推動社會住宅、都更政策時，面對人力不足、資源缺乏的困境。未來該中心將設置董事長、董監事，透過行政法人與民間專業單位、非營利組職的跨域合作，加強資源整合，提升政策推動效益；同時也會引入民間監督力量，確保住宅及都更政策執行的必要性及公益性。

內政部表示，該中心主要有二大任務，第一為協助推動8年20萬戶社會住宅政策，辦理社會住宅、資產營運及管理；其次是協助政府主導都市更新案的規劃、投資、招商，並配合政府政策，整合公私有土地權屬，加速都更、社會住宅進度。

內政部也指出，「國家住宅及都市更新中心設置條例」草案，後續將報請行政院審查，再送立法院進行審議。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 內政部 社會住宅 都更
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧味噌烤鮭魚
輕鬆煮✧高麗菜捲
餃子皮料理✧蔥肉餅
這樣蒸魚才好吃！
轉寄

標題：推20萬戶社會住宅 內政部設「國家住宅及都更中心」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月23日‧星期四‧丁酉年正月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.