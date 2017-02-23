推20萬戶社會住宅 內政部設「國家住宅及都更中心」

為推動8年20萬戶社會住宅，落實總統蔡英文政見，內政部部務會報下午通過「國家住宅及都市更新中心設置條例」草案。（資料照，記者賴筱桐攝）

2017-02-23 22:14

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為推動8年20萬戶社會住宅，落實總統蔡英文政見，內政部部務會報下午通過「國家住宅及都市更新中心設置條例」草案，將創設具有興辦社會住宅、推動都市更新的行政法人組織，來力推社會住宅、公辦都市更新。

內政部指出，該條例可解決政府推動社會住宅、都更政策時，面對人力不足、資源缺乏的困境。未來該中心將設置董事長、董監事，透過行政法人與民間專業單位、非營利組職的跨域合作，加強資源整合，提升政策推動效益；同時也會引入民間監督力量，確保住宅及都更政策執行的必要性及公益性。

內政部表示，該中心主要有二大任務，第一為協助推動8年20萬戶社會住宅政策，辦理社會住宅、資產營運及管理；其次是協助政府主導都市更新案的規劃、投資、招商，並配合政府政策，整合公私有土地權屬，加速都更、社會住宅進度。

內政部也指出，「國家住宅及都市更新中心設置條例」草案，後續將報請行政院審查，再送立法院進行審議。