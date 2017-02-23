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交通違規罰款增謠言多 交警隊臉書po動畫阻謠

2017-02-23  21:12

〔記者王俊忠／台南報導〕每過一段期間，網路就會流傳交通法規修正加重罰款謠言，南市警交通大隊今天製作澄清此網路謠言的動畫宣導短片「府城交警E點通．網路謠言去去走」、PO上交警大隊臉書粉絲頁，希望網友們多分享，大家不要再被這些網路謠言誤導。

交警大隊表示，此則網路訊息，除停等紅燈超越停止線處罰新台幣900元是現行規定外，其餘都是錯誤訊息。

但交警大隊長陳建民表示，雖然網路修正加重罰款的訊息是謠傳，不過上述交通違規仍有處罰，尤其超速及闖紅燈，往往是發生交通事故的主因，市警局仍列入重點違規取締項目，也特別在交通警察大隊粉絲專頁「府城交警宣導團」 製作宣導動畫，提醒駕駛人行車遵守相關交通法規，以維行車安全。

「府城交警E點通．網路謠言去去走」

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  • 交通違規罰款加重網路謠言多，南市交警大隊製作宣導動畫po臉書澄清不實謠言。（記者王俊忠擷取自南市交警大隊臉書）

    交通違規罰款加重網路謠言多，南市交警大隊製作宣導動畫po臉書澄清不實謠言。（記者王俊忠擷取自南市交警大隊臉書）

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