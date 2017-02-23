友人慫恿零下16度戶外曬衣很快乾！ 結果...

2017-02-23 20:47

〔即時新聞／綜合報導〕一秒得到潮牌衣！有網友接受友人建議，在零下16度的低溫下，將衣服拿到戶外吹冷風曬乾，不料衣服不僅沒乾還瞬間變成了硬塊，影片上傳到臉書爆料公社後，讓許多網友哈哈大笑，開玩笑表示這才是真正的「極度乾燥」！

網友在爆料公社貼文表示「白痴朋友說戶外零下16度，把衣服曬在外面吹冷風很快乾。然後我們也相信了。幾個小時收衣服變成.....」附上的影片中只見，一名網友走到戶外將衣物拿進室內，只見網友隨手拿起一件長褲，長褲在零下16度的冷風吹襲下，變得非常僵硬，網友搓揉長褲還能聽到細碎的冰塊碎裂聲，拿起另一間衣服撞擊地面時，甚至還可以聽到清脆的敲擊聲，讓朋友們全笑翻了。

影片上傳到爆料公社後，看完影片的網友不禁留言表示「這才是極度乾燥啦」、「 穿上去，某地方馬上剩下0.3cm」、「這是極速結凍」、「極度冰凍！」更有網友開玩笑表示「這時候就要趕快穿起來，用你的體溫讓它變軟」、「穿之前要先微波啦！」