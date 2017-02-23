「西螺大橋」搬到斗六了 等你來看！

「西螺大橋」花燈搬到斗六了。（記者詹士弘攝）

2017-02-23 21:00

〔記者詹士弘／雲林報導〕耗資百萬元製作的「西螺大橋」花燈搬到斗六了，由紅螞蟻生態世界典藏，由於總長度60公尺，業者動員4部大型拖車搬運，未來將放在迎賓門前，當入口意象。

縣府表示，西螺大橋是雲林縣重要地標與歷史建物，由地方匠師親手打造「西螺大橋」花燈，作為台灣燈會建成路口的入口意象，花燈純手工製作，採用竹子作材料，竹與竹之間用手工打了數萬個結，整個燈就是個工藝品，由於製作過程繁複，較預定時間慢6天完工，開燈前一天才驗收完成，差點趕不上開幕。

「這麼棒的工藝品，不典藏太可惜。」業者表示，未來「西螺大橋」將搬家到斗六，安置在生態世界的迎賓門前，會好好保存，讓它繼續迎賓。