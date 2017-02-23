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搭機捷小旅行 觀旅局兩旅行路線明早開賣

觀旅局規劃兩條機捷小旅行路線，都將在山鼻站集合出發。（記者邱奕統攝）

2017-02-23  20:54

〔記者邱奕統／桃園報導〕桃園市政府觀旅局推動機場捷運沿線觀光，規劃2條1日遊小旅行路線，每條路線限量160人，均一價620元，明天上午10點開賣，預計於3月11日首發團出團，意者可至「趣吧旅行社網站」報名，或洽市民專線1999。

觀旅局表示，2條路線都是從捷運A10山鼻站出發，其中一條以探訪古厝、土埆厝等為主，並參觀茶園，另有農牧DIY手作樂趣；另一條是以坑口彩繪村為主，並參觀有機農場，體驗農事，2條路線都分4梯次出團，每團40人，並由在地達人引導，行程時間約7﹒5個小時，讓參加民眾體驗深度旅行。

觀旅局說，兩條路線都是圍繞坑子溪周邊，觀旅局也印有「坑子溪行腳地圖」，標註在地生態農場及特色景點，歡迎民眾索取。

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