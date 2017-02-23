搭機捷小旅行 觀旅局兩旅行路線明早開賣
2017-02-23 20:54
觀旅局規劃兩條機捷小旅行路線，都將在山鼻站集合出發。（記者邱奕統攝）
〔記者邱奕統／桃園報導〕桃園市政府觀旅局推動機場捷運沿線觀光，規劃2條1日遊小旅行路線，每條路線限量160人，均一價620元，明天上午10點開賣，預計於3月11日首發團出團，意者可至「趣吧旅行社網站」報名，或洽市民專線1999。
觀旅局表示，2條路線都是從捷運A10山鼻站出發，其中一條以探訪古厝、土埆厝等為主，並參觀茶園，另有農牧DIY手作樂趣；另一條是以坑口彩繪村為主，並參觀有機農場，體驗農事，2條路線都分4梯次出團，每團40人，並由在地達人引導，行程時間約7﹒5個小時，讓參加民眾體驗深度旅行。
觀旅局說，兩條路線都是圍繞坑子溪周邊，觀旅局也印有「坑子溪行腳地圖」，標註在地生態農場及特色景點，歡迎民眾索取。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 日本德仁皇太子全家福 一旁愛子模樣令人震驚...
- 女星們染毒的下場... 最慘的是「她」
- 自由廣場》部落公法人還要等多久？
- 周興哲讚聲秒殺 粉絲心飄雪
- 檢討遊覽車事故 林全：加強勞檢、加速淘汰不肖業者
- 假舒淇被拘提到案 網購詐騙南北共32起
- 百名癌友回豐醫 分享抗癌
- 玩尋寶闖民宅 偷線香被逮藏毒
- 結婚的前奏？Eric認愛小12歲女模
- 恆春「好嬸」慘死工寮破案！兇嫌是鄰居
- 中國失最大貿易國寶座 這個國家將取代成世界工廠
- 台股再戰9800點功敗垂成 中小型股上沖下洗
- 中客降溫 銀聯卡去年在台消費減191億元
- 「滿江紅」如畫 武界部落濁水溪美景
- 南市公共空間蔣銅像 2月就拆除3座
- 表明支持「和平政綱」 詹啟賢：就是我整合的
- 南韓第一蛋欺生 考驗外野手
- 太平溪第一鐵路橋 拆除重建
- 安俊朋撩粉秀手技 湊對黃仁德劉奕兒
- 1月工業生產連6紅 年增2.77％
- 聯發科積極卡位車聯網 車用新晶片第2季供貨
- NBA》表弟鵜鶘新球衣亮相 要與一眉哥肆虐聯盟
- 台中火車站日治機關車庫遺構 重見天日
- 平鎮農會選舉傳賄 參選會員代表1票6千仍落選
- 經典賽》台灣隊移訓神戶 胡金龍霸氣：打到洛杉磯
- 大雨洪患 舊金山一帶淹水 1萬4千人疏散
- 挨批「郝龍斌2.0」 柯P：大巨蛋不是想拆就拆
- 「喬兵役」邱昱凱加入世大運團隊 世大運：仍歡迎
- 爭議烘焙坊美女老闆起底 爸是知名日本料理老闆
- 商研院與澎湖簽備忘錄 打造亞洲遊艇天堂
- 吳敦義：不排除參選總統
- 拆窗不慎從4樓摔下 工人全身多處骨折送醫
- （贈票）從澳洲回到印度 《漫漫回家路》滿滿洋蔥
- 公園薄膜天幕 將可回收雨水
- 地政副局長輕生 朱立倫：盼盡快釐清真相
- 世大運》積極備戰！台灣隊邀請賽明起天母棒球場開打
- 新台幣連3升收30.745元 創近21個月新高
- 股利政策 第一金：以現金為主
- 首位判刑港特首 曾蔭權入監20月
- GPS抓賊要搜索票？ 日最高院激辯
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：搭機捷小旅行 觀旅局兩旅行路線明早開賣
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分