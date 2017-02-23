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好萌！歡迎來到鹿港「綠色棒棒糖」大道

2017-02-23  19:23

〔記者劉曉欣／彰化報導〕歡迎來到「綠色棒棒糖」大道！

「榕樹怎麼變成棒棒糖了？」彰化縣鹿港鎮鹿草路一段是市區通往草港地區、彰濱工業區鹿港區的重要道路，同時也鄰近香火鼎盛的鹿港天后宮，許多民眾都眼尖發現，鹿草路1段與周邊道路的、200棵榕樹造型很不同，全都變成圓滾滾的「綠色棒棒糖」。

鹿港鎮公所農業課長許恭隆表示，鹿草路1段與周邊道路，因為車流量大，但是車道旁的綠帶空間有限，經常被住戶與用路人反映「榕樹遮住行車市視線」，所以就把樹冠修成圓弧狀，就變成了「棒棒糖」。

不過，「綠色棒棒糖」也有不同版本，圓球變成正方體或是長方體的「綠色方糖」，許恭隆強調，這是順應民意，由於榕樹修成「綠色方糖」路段的住戶建議，因為榕樹緊鄰住戶與車道，圓球狀會影響大型車輛行車視線，所以乾脆修剪樹木時把「圓弧」變成「直線」。

植物專家許丕和表示，鹿草路1段周邊的樹木栽植約20年左右，只要每年修剪1至2次，就可以維持樹型，同時也具有抗風的優點，因為臨海的行道樹幾乎都被東北季風吹成「歪腰」，樹冠從傘狀變成圓弧狀，阻風力也比較小，就不會再「歪腰」。

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  • 鹿港「綠色棒棒糖」大道，榕樹都變萌了。（記者劉曉欣攝）

    鹿港「綠色棒棒糖」大道，榕樹都變萌了。（記者劉曉欣攝）

  • 鹿港「綠色棒棒糖」大道，榕樹都變萌了。（記者劉曉欣攝）

    鹿港「綠色棒棒糖」大道，榕樹都變萌了。（記者劉曉欣攝）

  • 鹿港的「綠色方糖」大道，榕樹修剪順應民意。（記者劉曉欣攝）

    鹿港的「綠色方糖」大道，榕樹修剪順應民意。（記者劉曉欣攝）

  • 鹿港的「綠色方糖」大道，榕樹修剪順應民意。（記者劉曉欣攝）

    鹿港的「綠色方糖」大道，榕樹修剪順應民意。（記者劉曉欣攝）

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