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大鵬灣大整修 明年也能直航小琉球

2017-02-23  20:10

〔記者葉永騫／東港報導〕東港大鵬灣今年全面大整修，增建了東琉線交通船的停泊處，預計明年將可直航小琉球，不但可以疏解東琉線遊客人潮，更可增加大鵬灣的觀光遊憩功能。

去年9月莫蘭蒂颱風造成大鵬灣所有的碼頭設施受到重創，大鵬灣國家風景區管理處今年全面大整修，一口氣新建及整修6處碼頭，其中一處將開闢為可以停泊東琉線交通船的觀光碼頭，而蚵殼島碼頭也是重建的項目之一，整個工程已經開始執行，預計明年初就可以完工啟用。

鵬管處副處長高堂貴表示，莫蘭蒂颱風造成大鵬灣第1、2號遊艇碼頭嚴重受損，蚵殼島碼頭全毀，使得蚵殼島封島無法上岸，嚴重影響了大鵬灣的觀光旅遊，鵬管處從去年就開始進行第3、4、5號遊艇碼頭的新建工程，最近再完成第1、2號遊艇碼頭及蚵殼島碼頭的重建設計工程，預計這些工程將在明年初可以完成。

高堂貴指出，這次新建的遊艇碼頭中有一處是預留了東琉線交通船的停泊處，未來將把大鵬灣和小琉球連接，讓大鵬灣的遊客也能到小琉球遊玩，並且疏解目前東琉線交通船的擁擠的交通問題，至於航線及業者經營方式，將在明年完工後再進行研議。

縣府觀傳處長黃建嘉認為，目前東琉線遇到連續假日或暑假期間遊客常常大排長龍，如果增加了大鵬灣航線不但可以疏解旅客，更能夠增加大鵬灣的遊憇和行程，有助於大鵬灣和東港的觀光旅遊，另外，縣長潘孟安也到國發會爭取在新園鄉鹽埔漁港增闢觀光碼頭，以增加東琉線的運量和交通。

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  • 大鵬灣進行大整修，新建新碼頭，明年就能直航小琉球。（記者葉永騫攝）

    大鵬灣進行大整修，新建新碼頭，明年就能直航小琉球。（記者葉永騫攝）

  • 東琉線交通船在連假時總是人滿為患。（記者葉永騫攝）

    東琉線交通船在連假時總是人滿為患。（記者葉永騫攝）

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