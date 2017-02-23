協助長輩踏青去！華山急徵志工200名

2017-02-23 20:26

〔記者楊綿傑／台北報導〕揮別冬天之後是春暖花開，華山．創世．人安策略聯盟將於3月3日在陽明山國家公園舉辦「106年春季長輩踏青郊遊活動」希望長輩呼朋引伴走出戶外舒展筋骨，也因為過程中的各項人力需求，今起對外招募200名志工。

華山基金會表示，今年預計邀請2800位長輩參與，整場活動需要總數約500位義工一同協助陪伴長輩、推輪椅、交通秩序維持、遊戲攤位等。分為報到組、護理組、遊戲生活組、交通車輛組義工、機動、器材清潔組、小組長組及攝影等5大類。民眾不限學歷、職業、身分，只要懷有熱忱、具服務精神，皆可報名參加。

華山基金會補充，也歡迎公司、行號等各界單位團體一同響應此活動，讓長輩也能拓展社交圈、擴大生活範圍，開闊心胸，活到老開心到老。活動義工報名專線：02-2836-1600分機297羅小姐、220賴小姐、102姚小姐。